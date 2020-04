Y es que El Espectador publicó que el alquiler del espacio en Corferias para la adecuación de un centro asistencial costaría más de 11.000 millones de pesos.



El diario capitalino asegura que tuvo acceso a un documento de la Alcaldía en el que se especifica que el montaje y la operación del hospital temporal para evitar una crisis de salud en la capital costaría 184.016 millones de pesos.

El contrato se habría dado entre la Subred Integrada de Servicios y Corferias. No obstante “es un documento preliminar del 30 de marzo pasado, que durante estas semanas […] ha cambiado”, agrega el rotativo.

Ante la versión de El Espectador, López —en rueda de prensa— aseguró que “no se está cobrando alquiler o arrendamiento de espacios del recinto ferial”.

El presidente ejecutivo de Corferias dijo que la prestación de servicios de montaje para recibir las adecuaciones tiene un valor de 2.670 millones de pesos, pero negó que se tratara de un arriendo.

“Este no es un costo de alquiler del recinto, este no es un costo de arrendamiento. Es un costo de prestación de unos servicios de montaje que se requieren para preparar a Corferias”, sostuvo.

López agregó que en el convenio que se firmó con la Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente se dice explícitamente que “las partes reconocen que no le están pagando a Corferias ningún valor por la destinación de su infraestructura”.

Además del supuesto valor por el arriendo del espacio, El Espectador mencionó que conoció el contrato entre la Subred y Corferias; sostiene que es por un valor de 5.079 millones de pesos, pero en este no se contempla ningún costo por arriendo.

Sobre esa cifra, López dijo que se hizo una cuantificación de lo que eventualmente se pueda tener que pagar durante los 3 meses de funcionamiento. Mencionó unos pagos mensuales que corresponden a los servicios públicos que se consuman y a “unos alquileres que unos terceros están haciendo de unas duchas y unos baños”.

Frente al archivo que fue revelado por El Espectador, dijo que se trata de “un documento preliminar, un presupuesto estimativo previo” que había hecho la Subred.

“Pero ese documento preliminar, donde hablan de un valor de alquiler, es un ejercicio interno, preliminar, de valoración de proyecto […] pero no refleja el acuerdo del convenio suscrito con el Distrito, que no tiene ningún costo de alquiler. Ese documento es simplemente un documento interno de trabajo”.

López agregó tajantemente: “Aquí no hay ningún valor comercial, no hay ningún alquiler y no se está haciendo ningún negocio ni ningún lucro por parte de Corferias”.