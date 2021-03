green

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció en su página oficial los cortes de agua para esta semana. Las zonas afectadas hacen parte de Suba, Barrios Unidos, Engativá, Chapinero, Fontibón, Kennedy y el municipio de Cajicá.

La duración de la suspensión del servicio de acueducto es de 24 horas en todas las localidades, excepto en el municipio de Cajicá, en donde el mantenimiento solo tomará cuatro horas.

En Kennedy, el corte de agua iniciará a las 8:00 a.m.; en Chapinero, Engativá y Barrios Unidos a las 9:00 a.m.; y en Suba, Fontibón y Cajicá a las 10:00 a.m.

Lista de barrios que no tendrán agua este 9 de marzo en Bogotá

Localidad Barrio Hora Suba Batan, Mónaco, San Cayetano, El Rincón Norte, Ttes De Colombia, Villa Elisa, Rincón de Suba, Rincón Altamar, El Rincón, Villa Alcázar, Santa Teresa de Suba. 10:00 a.m. Barrios Unidos Santa Sofía. 9:00 a.m. Engativá Santa Cecilia. 9:00 a.m. Chapinero El Retiro. 9:00 a.m. Fontibón Felicidad, Modelia. 10:00 a.m. Kennedy Ciudad Kennedy Central. 8:00 a.m.

Igualmente, el municipio de Cajicá no contará con el servicio de agua desde las 10:00 a.m.

Recomendaciones para los cortes del agua

Estas son las recomendaciones que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ofrece.