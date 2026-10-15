Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa encargada de los servicios públicos en Cali, anunció que continuará este miércoles con labores de reparación y mantenimiento en sus redes de acueducto, lo que podría traer consigo interrupciones temporales en el suministro de agua potable en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por la Gerencia de Acueducto, estas jornadas se realizarán con el objetivo de reponer válvulas y optimizar las redes existentes, con el fin de garantizar a futuro un mejor servicio para los usuarios.

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Según Emcali, la suspensión programada del servicio busca atender necesidades técnicas y mejorar la calidad de la infraestructura en sectores específicos, los cuales han sido identificados a partir de revisiones internas. Esta intervención implica que varias zonas no contarán con agua potable durante el tiempo que duren las maniobras, aunque no se especificó la duración de los trabajos en el comunicado entregado por la empresa.

Los barrios afectados por esta suspensión, de acuerdo con la lista publicada por Emcali, son: El Troncal (calle 33 A # 8 A 26), Aguablanca (carrera 26 # 26 B 66), Vipasa (avenida 3 CN # 40 - 166), Mojica (calle 84 # 28 D4 -10), Lleras Camargo (calle 13 Oeste # 50 D 15), Siloé – sector La Capilla (calle 10 Oeste con carrera 50 D), Ciudad Pacífica (calle 48 con carrera 122), Salomia (carrera 4 E # 46 Bis 37) y Promociones Populares (carrera 26 I # 89 - 48). Además, se destaca un trabajo especial en el barrio Pance, pues allí se llevará a cabo el "empate de tubería", término que en el contexto de acueducto hace referencia a la unión de dos o más tramos de tubería, proceso fundamental para la expansión o optimización de las redes.

Emcali reitera que estas acciones de mantenimiento y mejora son necesarias para brindar un servicio constante y de calidad, invitando a los ciudadanos de los barrios afectados a tomar las precauciones necesarias durante las horas de suspensión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali tendrán corte de agua por las obras de Emcali?

De acuerdo con la información revelada por Emcali, los barrios que experimentarán suspensión del servicio de agua potable son El Troncal, Aguablanca, Vipasa, Mojica, Lleras Camargo, Siloé - sector La Capilla, Ciudad Pacífica, Salomia y Promociones Populares. En el sector de Pance se realizará una intervención especial para el empate de tubería.

¿Por qué se realizan trabajos de empate de tubería en el acueducto?

El "empate de tubería" se refiere al proceso de conectar dos tramos de tubería dentro de la red de acueducto. Esta labor es crucial para garantizar la continuidad y optimización del servicio, permitiendo ampliar la cobertura del suministro de agua o realizar mejoras necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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