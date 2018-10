El tema de la derrota de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional, que tenía como objetivo establecer las 24 semanas como límite de tiempo para cualquiera de los tres escenarios legales del aborto en Colombia, fue el último en desarrollarse en el programa de Caracol Radio en la noche de este jueves.

La primera en hablar sobre el asunto fue la politóloga y docente Sandra Borda, que además de estar de acuerdo con la decisión final tomada esta semana por la Corte (no establecer límites de tiempo), dijo que le preocupa la manera en que se comunican las opiniones que no estuvieron con la mayoría, como es el caso de Cristina Pardo en el tema del aborto.

“Me preocupa un poco la posición de los votos discordantes con la decisión final y la suerte de hábito en que está incurriendo la corte de hacerle proselitismo a los votos que no ganan en las decisiones finales”, aseguró Borda, porque a su parecer eso “confunde muchísimo a la opinión pública, da una sensación de disonancia al interior de la corte, de falta de acuerdo, deslegitima las decisiones de la corte”.

Una opinión similar tuvo el consultor Camilo Granada, que considera que “sería bueno que las cortes, todas las cortes, se pronunciaran con sus fallos” y no con un comunicado de prensa antes de conocerse la sentencia completa.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar [Video] 7 consejos para evitar líos con la Policía si le pillan un bareto

Tras las intervenciones de estos dos panelistas, la periodista Diana Calderón puso sobre la mesa si la Corte Constitucional se está “conservaturizando”, esto debido a la reciente revisión de fallos, que mostrarían una tendencia de ir “hacia el lado más conservador de decisiones que ya estaban tomadas”.

Calderón nombró varios ejemplos: la decisión de no prohibir ni penalizar por maltrato animal las corridas de toros; esta misma discusión sobre el límite de tiempo en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y la resolución de que las consultas populares ya no podrán vetar los proyectos extractivos, es decir, los de explotación minera.

“Es una tendencia preocupante”, ratificó el analista y profesor Jairo Libreros, porque cree que “hay retrocesos frente a los avances en posturas liberales que ha tomado la Corte.

Un retroceso que, por el contrario, no existe para el representante a la cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quien hizo énfasis en su opinión sobre el aborto. “A mí me cuesta pensar en la posibilidad de aceptar el aborto en esos tres casos, pero me parecía apenas razonable que fijaran un límite de 24 semanas para que una mujer autónomamente tomara esa decisión”, dijo el congresista, y agregó que “pondría en una balanza el derecho a la vida, que es igual de importante que el derecho a la libertad, y no podemos generar esa pugna de la cual no sale ganador nadie. Nadie salió ganador de esta sentencia”.