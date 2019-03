Al sentir que la jalaron, la joven se soltó su peinado y cuando llegó a la estación Ricaurte se lo quiso volver a recoger. Ahí fue cuando sintió que una parte estaba más corta que la otra, según ella misma relató.

La afectada, identificada como ‘Pili’ en sus redes, compartió su historia para que las mujeres, en especial las de cabello largo, tengan cuidado cuando viajen en Transmilenio, pues, de acuerdo con su relato, hay “personas que están al acecho” para hacer el daño, ya que, según ella, su cabello estaba decolorado y tenía las puntas “súper mal”.

Amigos, hoy en @TransMilenio me cortaron el cabello, no me di cuenta, solo sentí que me lo halaron.

COMPARTAN para que sus amigas lo sepan. pic.twitter.com/gxYLaU9n9T

— Pili 😺 (@mamanomeveas) March 11, 2019