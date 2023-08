El próximo 7 de agosto de 2023, Gustavo Petro cumplirá un año en el que cargo que más había anhelado estar: ser presidente de Colombia; sin embargo, justo cuando va a llegar a sus primeros 365 días en el cargo, está metido en el peor escándalo desde que se posesionó y todo por las declaraciones de su propio hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía sobre los presuntos dineros del narcotráfico que habrían entrado a su campaña.

(Vea también: Nicolás Petro prendió su ventilador y tiemblan empresarios, un ministro y más del Gobierno)

El ahora exdiputado del Atlántico aseguró que en la aspiración de su padre ingresó dinero presuntamente de manera irregular, enviado por el ‘Hombre Marlboro’ y el ‘Turco’ Hilsaca, relacionados con el narcotráfico y que habrían financiado el trabajo electoral en el Caribe.

Esos señalamientos desataron un completo huracán en el Gobierno, que enfrenta su peor tormenta y en la que el país está exigiendo respuestas, pues las banderas de Petro siempre fueron del cambio, las que se supone son contrarias a las viejas prácticas de corrupción que se han dado en Colombia históricamente.

Entre las principales reacciones a todo este escándalo se encuentra la convocatoria a una marcha nacional el próximo miércoles 16 de agosto, con el objetivo de pedir la renuncia o el juicio del presidente Gustavo Petro por la gravedad de los señalamientos.

El periodista Diego Santos fue uno de los que compartió la imagen de la iniciativa, la cual se denomina como “Marcha de la Mayoría” y la cual se planea que se haga en todas las ciudades del país.

Colombia, no te rindas. Te impusieron un gobierno con dineros ilegales. Mintieron con una narrativa. No es momento de tibiezas. Es momento de que hablemos más fuerte que nunca. La Gran Marcha ese 16 de agosto… #RenunciaoJuicio #LaMarchaDeLaMayoría Favor compartir. En todas las… pic.twitter.com/OI6KJ6a7Ew — Diego A. Santos (@DiegoASantos) August 4, 2023

De igual manera, la jornada de manifestaciones también fue convocada por la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, pidió a la ciudadanía exigir en las calles la salida del mandatario: “Vuelve la Marcha de la Mayoría. Todos a la calle a defender nuestro país”.

Vuelve la Marcha de la Mayoría. Todos a la calle a defender nuestro país.#RenunciaoJuicio pic.twitter.com/YRsJKFwy4a — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 4, 2023

Pese a ese panorama, Petro no quiso prestarle atención a la magnitud del escándalo y aseguró que seguirá gobernando en Colombia porque, según él, así lo decidió el pueblo: “Tenga la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo con el mandato popular, nadie más, y es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo. El pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales, nos vamos hasta el año 2026″, dijo.