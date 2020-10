green

La decisión de entrar en cuarentena, según Blu Radio, es por un periodo indefinido y se tomó el martes, el mismo día en el que la senadora María del Rosario Guerra emitió un breve comunicado para confirmar su contagio.

“He dado positivo en la prueba PCR para coronavirus. Me encuentro en muy buen estado de salud. Permaneceré en aislamiento y con todos los protocolos de bioseguridad”, informó la congresista, que se mostró preocupada por las personas con las que tuvo contacto.

“Ruego a Dios que ninguna de las personas con las que compartí en los últimos días se vea afectada”, agregó Guerra, pues estuvo el lunes pasado en el Congreso en la sesión en la que se aprobó el presupuesto general de la Nación.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/6psJ3Ri91M — María del Rosario Guerra (@charoguerra) October 20, 2020

Fue por ese contagio que, de acuerdo con la emisora, el presidente del Senado, Arturo Char, ordenó entrar en aislamiento preventivo a los demás miembros de la mesa directiva, entre los que se destacan el primer vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera, el secretario general, Gregorio Eljach, y el subsecretario Saúl Cruz, quienes han estado presentes en el Capitolio en los últimos días.

El aislamiento será mientras se les practican las pruebas y se conocen los resultados, y la frecuencia estima que podría ser de unos dos o tres días de ausencia.

Contagio de María del Rosario Guerra deja en duda debate a mindefensa

La emisora planteó que este contagio podría tener consecuencias en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que está planeado para el próximo jueves de manera presencial.

De ser así, el debate contra el funcionario se tendría que dar de manera virtual, pese a que senadores de oposición, como Roy Barreras y Jorge Robledo, anunciaron que esta citación era para discutir cara a cara con Trujillo, que es cuestionado por temas como asesinatos de líderes sociales, la presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia y los problemas de seguridad en las regiones.

Mientras se define si habrá o no debate presencial al mindefensa, al que la Cámara ya le negó la moción de censura, la senadora Guerra sigue con la preocupación de haber contagiado a alguna de las personas con las que estuvo cerca.

“Mi única preocupación es que el lunes estuve todo el día con un grupo de ponentes y coordinadores en el debate del presupuesto. Si bien todos guardamos el aislamiento y el distanciamiento, no me deja de preocupar por los que se interactuó. Luego estuve por la tarde en Plenaria, pero éramos muy pocas personas. Normalmente no me estoy parando de mi puesto”, explicó la senadora Guerra en entrevista con Blu Radio.