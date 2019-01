La última instancia será el Consejo de Estado, donde los Galán se jugarán la que podría ser su última carta después de tres negativas consecutivas de la autoridad electoral.

Pese al plantón que los promotores del nuevo partido llevaron a las mismas puertas del Consejo Electoral, su espíritu no parece dar su brazo a torcer. Tanto Carlos Fernando como Juan Manuel Galán se han mostrado optimistas por lo que puedan conseguir en esa última instancia.

El Consejo Electoral, en una decisión política defendiendo los intereses electorales de los partidos políticos representados en él, negó la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. Confiamos en que el Consejo de Estado fallará en derecho. Siempre adelante, ni un paso atrás! — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) January 22, 2019

No obstante, su iniciativa no dejó de atraer algunas críticas. Uno de los que fueron copartidarios de Carlos Fernando, el senador Rodrigo Lara, que los atacó en redes sociales: “en mi familia nadie vive de una fundación que contrata a dedo 114 mil millones de recursos públicos. Y jamás he buscado que el Estado me regale y me financie un partido político familiar”, trinó.

En la emisora Blu Radio, ambos hermanos reafirmaron su confianza de cara a lo que se decida en el Consejo de Estado, pero también respondieron en parte las críticas:

“Nosotros no somos los dos hijos Galán que 30 años después de su muerte dicen de la noche a la mañana: revivamos el partido”: Carlos Galán.

El menor de los Galán amplió su defensa en su cuenta de Twitter con un hilo:

Me parece bajo e irresponsable que precisamente ud @Rodrigo_Lara_ repita calumnias de personas como Gustavo Rugeles para confundir a la opinión pública. Pero le agradezco que me permita aclarar nuevamente ese tema de la Corporación Escuela Galán: (hilo) — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) January 23, 2019

Aunque el caso ya está en el Consejo de Estado hace varios meses, no ha podido emitirse un fallo antes de que el Consejo Electoral se pronuncie. Se espera que ahora haya alguna decisión definitiva, que podría también dar luces sobre su posible participación en las elecciones de 2019.