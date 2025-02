El presidente Gustavo Petro salió del país con rumbo al Medio Oriente, pues participará en el World Government Summit 2025, evento en que se tratarán temas de transición energética. Lo anterior causó muchas preguntas, pues se esperaba que Petro continuara con las transmisiones de los consejos de ministros.

Durante la última semana ese ha sido el tema central, teniendo en cuenta que provocó una delicada crisis gubernamental y así mismo, dejó en evidencia las fisuras dentro del Gobierno Nacional.

Mientras Petro esté en Dubái, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá que responder por varias funciones de Estado, pero hay incertidumbre sobre lo que pasará con el consejo de esta semana.

Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, tomó con humor la coyuntura y sostuvo que esta semana no sería televisado el consejo por la simple razón de que no había ningún ministro, pues el jefe de Estado pidió la renuncia protocolaria de su gabinete.

“Me avisa un amigo que mañana no será televisado el consejo de ministros porque no hay ministros”, dijo Sierra.

