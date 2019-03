Fueron por lo menos 50 parlamentarios de diferentes partidos los que se acercaron a Palacio para intervenir por la difícil situación que se vive en el Cauca desde hace 18 días y que ya tiene a gran parte del suroccidente colombiano en crisis.

Desde la tarde de este miércoles, los congresistas suspendieron sesiones esperando que el Jefe de Estado los atendiera y después de tanta presión Duque accedió pero solo recibió a algunos de ellos, entre los que están Berner Zambrano, Manuel Viterbo y Liliana Benavides, voceros de Nariño, que es uno de los más afectados por el desabastecimiento y las pérdidas de productos que no pueden enviar a otras regiones.

En una fotografía compartida por Duque también se ve al presidente del Congreso, Ernesto Macías, y Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia.

Sin embargo, según El Tiempo, a la reunión también entraron los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Jonatan Tamayo, conocido como ‘Manguito’, quien apoya al Gobierno pese a pertenecer al Partido ASI (Alianza Social Independiente). El diario no precisó los temas puntuales que se trataron y si se llegó a algún acuerdo o propuesta concreta.

Eso precisamente fue lo que causó malestar en los más de 40 congresistas que se quedaron por fuera y la mayoría de ellos recriminó al presidente porque en ese grupo ni siquiera incluyó a Feliciano Valencia, senador de MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social); indígena Nasa, comunidad que protagoniza la minga en el Cauca; y que además fue consejero del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), protagonista de los diálogos con la comisión del Gobierno que hace presencia en Santander de Quilichao.

Fueron varios los que manifestaron su inconformismo en Twitter en las que reprueban la actitud del Presidente y le exigen soluciones y decisiones rápidas para solventar la situación.

No nos abrieron la puerta.

Presidente no se engañe. Esos congresistas son sus amigos pero no tienen vocería.Ud los recibió cuando 40 congresistas nos fuimos de Palacio sin q ud nos recibiera. Mientras no hable con voceros de la minga como @FelicianoValen nada avanzará. Acepte el diálogo. Vaya al Cauca https://t.co/lc3y1lOFbb

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 28, 2019