Uno de ellos es Alex García, que le confirmó este lunes a Caracol Radio que los conductores que él lidera no están de acuerdo con nuevas afectaciones a la movilidad, pero que sí apoyarán la siguiente marcha del paro, que permanece en una pausa:

“La verdad no queremos afectar a la ciudadanía, creo que ese no sería el mejor impacto en este momento. Sí estamos planeando unirnos para el 21 de enero a la marcha estudiantil que está programada. En esa vamos a estar, pero no vamos a hacer plan tortuga y afectar más la movilidad”.