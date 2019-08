El juez liberó al agresor porque determinó que su captura fue ilegal y, además, desestimó el video que circula en redes sociales y muestra el momento en el que Gil pasa una llanta de su campero por encima de una pierna del chofer del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá , pues habría considerado que no mostraba la totalidad de las pruebas.

Ante eso, el afectado decidió emprender una búsqueda “por cielo y tierra” de la persona que grabó la escena, de acuerdo con Canal 1, para ver si logra que el juez no deje su caso en la impunidad.

“Quiero ubicar a la persona que subió el video a las redes sociales, no tengo el contacto de él, no sé si el juez lo desestimó porque no era el original, quizás pensó que fue editado o que no está desde el comienzo”, expresó el conductor del SITP, según citó el medio.

Y es que ese ciudadano que capturó el incidente le habría indicado a la víctima, en el lugar del hecho que aparentemente empezó por una pelea entre los dos conductores, que si necesitaba la grabación estaba dispuesto a entregársela, que se comunicara con él.

No obstante, en medio de la situación y su traslado a la clínica, el trabajador del SITP no tomó sus datos. Por eso ahora lo busca, mientras se recupera de las lesiones que le quedaron, puntualizó el canal.