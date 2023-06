Un conductor de plataformas como Uber en Bogotá, murió después de que los ladrones que robaron su carro, lo lanzaran del vehículo mientras este aún estaba en movimiento, amarrado de pies y manos.

(Vea también: Revelan quién tiene trono (de usuarios) entre Cabify, Uber, InDriver y Didi en Colombia)

Al parecer, dicen las autoridades, el hombre, tras la caída, fue arrollado por un bus del Sistema de Transporte Integrado (SITP), en Bogotá, golpe que finalmente le causó la muerte.

La víctima fue identificada como Jesús Ayala, y según relató una de sus hermanas, quien prefirió por cuestiones de seguridad no revelar su identidad, dijo que el pasado viernes 16 de junio, día en el que a su hermano perdió la vida, uno de los ladrones la llamó para pedirle dinero a cambio de regresarle el carro, y le había confirmado que él sí se había caído del carro, pero que lo había hecho por decisión propia.

“Ese chino se tiró de ese carro, la real no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más”, se puede escuchar en una grabación revelada por City Tv.

La familiar de Ayala también dijo para el mismo medio que su hermano empezó su jornada a las diez de la noche, cuando la aplicación para la que trabaja le asignó el primer viaje. Pero que él nunca se imaginó que quienes estaban solicitando la carrera de taxi, eran un grupo de atracadores, quienes lo amarraron de pies y manos, lo secuestraron durante un par de horas, para después arrojarlo al vacío, donde finalmente moriría. Los delincuentes habían pedido que los llevaran hasta el barrio Las Palmas en la localidad de Ciudad Bolívar.

(Lea también: [Video] Bus del SITP se accidentó en Bogotá y terminó dentro de una casa; iba a toda)

Dos días después, detalló la hermana de la víctima, el carro “familiar, de color rojo, fue encontrado abandonado, y todo desvalijado, y cubierto por la espuma de un extintor”.

Ahora, la familia de Jesús Ayala le pide a las autoridades celeridad en el proceso de investigación, y mejor atención respecto al caso, pues, según relató otra de sus familiares, el día que fueron a denunciar el crimen, les dijeron que esperaran hasta el lunes, ya que la persona encargada del proceso se encontraba descansando.