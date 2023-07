En las últimas horas se divulgó un video en redes sociales, donde un hombre agrede a una conductora en una de las vías de Cali. La mujer habría interpuesto una denuncia en contra del individuo por agresión. Sin embargo, el hombre señalado salió a dar la versión de los hechos, ya que “fue sacado de contexto”.

En un principio sólo se conocía la versión de la conductora, donde se ve que un vehículo está estacionado sobre la vía impidiendo la movilidad. El material audiovisual inicia con el hombre diciéndole “¿No estás viendo que me mandaste al separador? Me cerraste y me mandaste al separador”.

Este es el vídeo de la polémica:

Posterior a ello, el hombre intenta quitarle el celular, pero no lo logra.

Sin embargo, el señalado respondió con otro video, dando su versión de los hechos: “La señora me atacó con su vehículo, porque fue un ataque, no fue una imprudencia o una equivocación. La señora creía que traía la vía”.

El hombre comenta que iba por el carril izquierdo y que de la nada el vehículo de la mujer lo cierra: “Lanza su vehículo y me tira contra el separador. Yo iba con mi pareja y se puso en riesgo de una manera grave la integridad de ambos”.

Por su parte, el hombre dice que no agredió verbalmente a la conductora. No obstante, cuando la mujer empieza a grabar el accionar de él fue arrebatarle el dispositivo. “Que pena, no fue la mejor reacción quitarle el teléfono, pero eso fue lo que hice”

Asimismo, responde a los señalamientos de violencia de género: “no sabía que era mujer”, ya que según comenta el señalado “el polarizado de sus vidrios eran muy oscuros”.

Por lo sucedido, la mujer interpuso una denuncia contra el hombre, ante la Fiscalía.

El hecho fue rechazado por ciudadanos y autoridades, como es el caso del secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Fabio Cardozo quien comentó en sus redes “que sus hermanas, compañera y parientas lo reprendan”.