Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El pasado 4 de marzo, en la sesión del Concejo de Medellín en la que se discutía el proyecto de acuerdo que propuso el alcalde Federico Gutiérrez para modificar la estructura administrativa del distrito, la concejala del Centro Democrático Leticia Orrego rompió en llanto en una de sus intervenciones.

(Lea también: Concejo pide extremar controles a barrios de invasión en Medellín)

La propuesta de la administración incluye, entre otras cosas, la creación de la nueva Secretaría de Turismo. En el marco de ese proyecto, Orrego había propuesto que la unidad de familia, que hace parte de la actual Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos, subiera al nivel de subsecretaría.

Hay que tener en cuenta que esta dependencia ya no tendrá a su cargo la unidad de Derechos Humanos, pues la administración quiere trasladarla para la actual secretaría de la No Violencia, que pasará a llamarse secretaría de Paz y Derechos Humanos.

Además, Orrego, que es una de las tres concejales que están repitiendo periodo en la Corporación, quería que la Alcaldía la apoyara en la idea de cambiarle el nombre a este despacho para que se llamara secretaría de Familia e Inclusión social y no Inclusión social y Familia, como se llama actualmente.

La administración de @ficogutierrez le dio la espalda a la enmienda que presenté en primer debate sobre el tema de la familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad, y por ende, amerita la mayor importancia. @CeDemocratico pic.twitter.com/ZtPaOuqUZk — Leticia Orrego (@leticia_orrego) March 5, 2024

(Le puede interesar: Polémicas del “Gury” ya causan molestia hasta en concejales de la coalición de gobierno de Federico Gutiérrez)

Sin embargo, ninguna de las dos propuestas de la concejala fueron tenidas en cuenta por la administración, esto a pesar de que ella y su partido le hicieron campaña a Federico Gutiérrez y apoyan todas sus iniciativas, inclusive esta de modificar la estructura administrativa de la ciudad.

“Estoy muy triste, acongojada y adolorida porque hoy muere el interés de que en Medellín tuviéramos una subsecretaría de la familia, porque no hubo voluntad política, porque a la administración no le pareció interesante. Estoy triste y adolorida porque lo mío no es un capricho, lo mío es de convicción”, dijo conmovida la corporada.

Orrego se quejó de que su propuesta la había hecho desde el pasado 28 de febrero y no solo no fue aceptada, sino que fue ignorada por completo, pues ni siquiera recibió una respuesta que le indicara los motivos por los cuales su idea no era viable.

“Yo me siento irrespetada porque con esta enmienda que yo había presentado la administración debió haber presentado viabilidad presupuestal y estudio técnico y resulta que ni caso me hicieron y en el informe de ponencia ni siquiera me hablan de eso. Administración, yo no quiero pensar que esto es lo que va a pasar en este cuatrienio”, agregó.

Lee También

Algunos cuestionaron Orrego diciéndole que su propuesta implicaba más gasto burocrático para el distrito; sin embargo, ella asegura que su propuesta no implicaba agrandar la Secretaría ni encarecerla, pues según ella, el único cambio presupuestal era que había que subirle un millón de pesos más de salario al actual director de la unidad de familia cuando tuviera el cargo de subsecretario.

“Lo que más me duele es que ni siquiera aceptaron la propuesta de cambiarle el nombre a la secretaría, ni siquiera eso tuvo eco para ustedes. No me da pena llorar porque es un tema de convicción, de lucha, de entrega y de pasión. Soy una mujer que aparenta ser de carácter fuerte, pero no soy tan cuando tengo convicciones en la vida como estas que llevo en el corazón”, concluyó la Corporada, quien asegura que a pesar del desconsuelo seguirá apoyando las iniciativas de este gobierno.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.