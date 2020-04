green

Isaza, que llegó al concejo por ser segunda votación para la alcaldía de ese municipio, según el estatuto de la oposición, había cruzado acusaciones con Contreras en redes sociales y luego en una emisora comunitaria, de acuerdo con Blu Radio.

Todo subió de tono al punto que el primero no dejó las cosas así y fue a donde se encontraba el contratista. Fue en ese momento que, según la emisora, Contreras habría señalado a Isaza al rostro, quien le sujetó la mano y le cercenó el dedo. El agredido a su vez golpeó al político para que lo soltara, practicándole una herida en la frente.

“Este hombre me lanzó acusaciones que no son reales y yo solo le pedí respeto, lamentablemente su respuesta fue agredirme y yo tuve que golpearlo en la cara para que me soltara la mano que me había mordido”, aseguró De la Hoz, según El Tiempo.

Ese diario señala que hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte del concejal, pero ambos medios coinciden en que, al lamentar el hecho, la alcaldesa de Algarrobo, Liceth Prieto, dijo que la investigación quedaría en manos de la Fiscalía y la Procuraduría.

Asimismo, se dice que ambos habían cruzado acusaciones de corrupción acerca de la repartición de ayudas para los pobres en medio de la cuarentena.