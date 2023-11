Danna Nicoll Rivera, deja un gran vacío en los corazones de sus familiares, amigos y personas allegadas. A través de redes sociales han manifestado su dolor por esta temprana e inesperada partida.

Según información recopilada, el accidente de tránsito tuvo lugar el pasado domingo en el municipio de Purificación, ubicado al sur oriente del departamento del Tolima. Al parecer, la víctima murió casi de manera instantánea luego de verse involucrada en un fuerte choque contra otra motocicleta.

(Lea también: ‘Influencer’ de 20 años perdió la vida en grave accidente de tránsito cuando iba en moto)

El estrepitoso accidente se registró en la calle 4a del barrio Los Pinos. Esto, muy cerca la avenida principal que comunica este municipio con Saldaña, territorio de donde era natural la hoy fallecida. Además de este caso, se presentó otro incidente en el que una mujer quedó herida.

Cabe resaltar que por el momento no se conocen las causas que llevaron a este triste suceso. Pero, se están haciendo las respectivas investigaciones para determinar los detalles que condujeron a este lamentable final.

Por su parte, el capitán Iván Fernández Acosta Ramírez, jefe encargado de la seccional de tránsito y transporte del Tolima informó a la comunidad que, “Frente al local Taira Castro Bar, se presenta un siniestro vial tipo choque entre motocicletas, donde lamentablemente una menor de edad pierde la vida”.

Aunque por el momento no se conocen muchos detalles de Danna, gracias a las publicaciones realizadas por sus allegados, se puede deducir que era una joven muy entregada a sus estudios, a su familia y a su desarrollo personal.

(Vea también: Concejal más votado de Piedecuesta perdió la vida en grave accidente con lujosa camioneta)

La comunidad de Saldaña está profundamente consternada y en horas de la noche del pasado lunes festivo le dieron su último adiós con una caravana por las calles de su tierra natal.

Las autoridades reiteran las recomendaciones para los conductores que día a día exponen sus vidas en las diferentes vías del departamento. Recuerde utilizar el casco debidamente abrochado, manejar con cuidado y a una velocidad apropiada. No adelante vehículos donde no debe hacerlo, use su cinturón de seguridad, no conduzca si ha consumido algún tipo de sustancia alucinógena o licor. ¡Recuerde, en casa l@ esperan!

n

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.