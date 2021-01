green

La primera versión del documento incluye la población priorizada, las IPS habilitadas para aplicar las dosis, el agendamiento de las citas para la vacuna, entre otros.

Fernando Ruiz, jefe de la cartera, explicó que los dos objetivos del programa son reducir la mortalidad de la población colombiana por el virus y tener la mayor reducción de la tasa de contagio, para lograr la famosa “inmunidad de rebaño”.

Para ello, se debe lograr que el 70 % de los ciudadanos reciban las dosis para quedar inmunes ante el coronavirus; es decir que, aproximadamente, 35.700.000 colombianos deberán estar vacunados “en un plazo que no se extienda más allá del 2021”.

Esta es la explicación de Ruiz en el programa del presidente Iván Duque:

Fases y etapas de la vacunación en Colombia

El Ministerio de Salud priorizó la población así:

Primera fase

Primera etapa: mayores de 80 años y primera línea de los trabajadores de la salud.

mayores de 80 años y primera línea de los trabajadores de la salud. Segunda etapa: población entre 60 y 79 años y trabajadores de la salud de segunda y tercera línea.

población entre 60 y 79 años y trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. Tercera etapa: personas entre los 16 a 59 años con comorbilidades y los grupos especiales que están en contacto con la sociedad como maestros, miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía, y todos los que prestan servicio a la población.

Segunda fase

Cuarta etapa: cuidadores institucionales y población que tenga alguna profesión de riesgo o pueda estar en situaciones que generen exposición al virus.

cuidadores institucionales y población que tenga alguna profesión de riesgo o pueda estar en situaciones que generen exposición al virus. Quinta etapa: población entre 16 y 59 años, libres de antecedentes médicos riesgosos.

Ruta de vacunación contra coronavirus

El documento, según el Ministerio, también especifica una ruta para la vacunación, cómo los ciudadanos podrán acceder a la aplicación del biológico y todos los detalles que deberá conocer para realizar el proceso de manera correcta y exitosa.

¿Cómo agendar la cita para la vacuna?

En la base de datos que está creando el Ministerio de Salud, con la población priorizada, a cada persona quedará se le asignará la cita en el municipio en el que reside y en un lugar cercano a su vivienda.

Las EPS e IPS deben agendar la cita de vacunación, con fecha y hora, e informar al usuario.

Las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios), que hacen la Caracterización de la Población, estarán encargadas de actualizar la base de datos de la población vacunada y de la que falta.

Esa información estará disponible para todas las personas a través de la plataforma ‘Mi Vacuna’, que estará disponible próximamente en la página web del Ministerio de Salud.

Los ciudadanos también podrán consultar su cita en esa plataforma así como la información de su historia vacunal y el proceso de inmunización.

¿Qué pasa si no tengo EPS?

La secretaría de Salud de cada municipio tendrá la obligación de hacer el proceso de agendamiento con las IPS autorizadas para la población no afiliada.

¿Qué pasa si no estoy en la base de datos?

La persona que no haya sido priorizada por el Ministerio de Salud, y que considere que debe estar en los grupos de la primera fase de vacunación podrá inscribirse en la plataforma y cada EPS hará la validación de las comorbilidades.

Si soy adulto mayor, ¿cómo me contactan?

El país tiene elaborado un censo que identifica a las personas adultas mayores y será a través de sus respectiva EPS quienes los contactarán para la programación de la vacunación.

¿Cuándo me vacune, puedo dejar de utilizar inmediatamente el tapabocas?

No. El tapabocas y la distancia social seguirán siendo necesarias aunque la gente se haya inmunizado. Algunas de las vacunas actuales contra coronavirus requieren dos dosis, se espera que quienes se la pongan adquieran cierto nivel de protección un par de semanas después de la primera inyección, pero es posible que la protección total llegue hasta dos semanas después de la segunda.

¿La vacuna es obligatoria en Colombia?

No, es voluntaria. Por lo tanto, quienes decidan acceder a las dosis deberán firmar un consentimiento informado de que entiende el proceso que va a llevar y que eventualmente puede tener efectos adversos. Los colombianos también pueden rechazar la vacunación.

¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna?

La vacunación puede desencadenar en los siguientes 3 a 5 días posteriores a la vacunación dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, fatiga, resfriado, fiebre; en los siguientes 7 días y con alguna frecuencia enrojecimiento en el lugar de la inyección, inflamación de los ganglios y poco frecuente malestar general.

¿Qué pasa si tengo efectos adversos?

El Plan de Vacunación tendrá en cuenta la farmacovigilancia para supervisar los efectos adversos reportados, conocer las condiciones de esa eventualidad, comprobar que existe una relación causal y hacer todo el análisis, explicó el ministro Ruiz.

Si ya tuve COVID, ¿me puedo vacunar por precaución?

No hay suficiente información disponible para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse. La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra la COVID-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor esto. Los expertos no han determinado si las personas que se contagiaron deberían vacunarse, no obstante, consideran que este grupo de personas no debe ser prioritario.

Plan de Vacunación en Colombia

Para las personas que quieran conocer en detalle todo el proceso, el documento completo contiene los antecedentes de las vacunas contra el COVID-19, los objetivos principales del programa de vacunación, el estudio de las vacunas candidatas y la administración a los pacientes.

Además, explica la logística para transporte, distribución y almacenamiento de las vacunas, los componentes de seguridad y eficacia de estas, y la labor de farmacovigilancia que hará el Invima. También se puede consultar el abecé del texto.