Citynoticias reveló el caso, sucedido esta vez en una bodega del barrio Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, donde Helber Bolívar, de 56 años, quedó encerrado encargado del cuidado del lugar desde el 26 de marzo.

El noticiero indica que el sitio pertenecería a una cadena de restaurantes que no identificó, la cual no le habría pagado al hombre sino 400.000 pesos desde que entró, sin prestarle más ayudas económicas y ni siquiera alimentarias, pues es su familia la que le lleva la comida en las noches:

“Me dijeron que tenía que quedarme hasta nueva orden por lo que no había quién cuidara la empresa. Dije que bueno, que no había ningún problema. Uno va contando con que me pagaran o algo, me dejaran alimentación (pero) a la semana se desaparecieron”, cuenta.

Tal como sucedió con Fonseca, en un edificio del nororiente de Bogotá, dentro las condiciones también son muy precarias. Duerme en dos sillas con solo una cobija, el servicio de luz es intermitente y a veces no sabe si está de día o de noche, agrega el medio.

El señor tampoco se plantea siquiera salir un poco, pues la puerta tiene una alarma que se activa al abrir la puerta. “Si yo me llego a salir así o llega a pasar algo, Dios no quiera, dicen que quién sabe yo qué me llevé”, lamenta.

Según él, pensaba salir cuando se pensaba que la cuarentena terminaba el 11 de mayo: “Yo ya estaba alistándome cuando me dijeron que no, que no podía irme porque eso era abandono de trabajo y yo dije entienda que yo también estoy cansado”, dice.

Por medio de la pequeña mirilla por la que atiende al periodista de Citytv, Bolívar confiesa que lo que le preocupa es su trabajo porque no tiene ningún recurso adicional y responde por los gastos de su casa y de una hija de 16 años.

“Es triste de verdad lo que le pasa a uno”, concluye, sollozando.

Citytv indicó que al divulgarse su caso, este viernes recibió consignación de 500.000, pero sigue encerrado en el lugar.

Ricardo Burgos, abogado penalista consultado por el mismo noticiero, se manifestó de manera acorde a lo que se dijo con el caso de la celadora del edificio. Afirmó que sus empleadores le estaban coartando su libertad y prohibiendo la movilidad, por lo que el hecho se podía tipificar como “secuestro simple, que tiene penas de entre 12 a 25 años” de prisión.

La Asocación de Seguridad Privada y Vigilancia dijo a su vez que estas personas que carecen de entrenamiento y son empleadas como cuidadores de inmuebles no son catalogadas como vigilantes y no pueden ser contratadas para ello.