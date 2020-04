green

Alberto Linero señaló en Blu Radio, donde es panelista, que esta Semana Santa —inédita por la cuarentena nacional obligatoria— es perfecta para “reencontrarnos con las personas que amamos”, y por lo mismo propuso actividades en las que se exalte lo mejor que tiene la otra persona.

El panelista, que renunció al sacerdocio hace algún tiempo, habló de celebraciones en donde entre la familia “nos podamos decir: ‘Quisiera parecerme a ti en esto, me has enseñado esto, lo más importante que has hecho por mi fue esto otro’ y luego todos decírselo a Dios. Esto es alabarlo, pero con palabras propias”.

Asimismo, Linero habló de revivir sucesos pasados de la familia, tal vez con viejas fotos, para reconocer que Dios “siempre estuvo presente” en la historia compartida, y hablar de los momentos que no quisieran que se repitieran, pero también que nos formaron como personas.

Finalmente, Linero también propuso un karaoke de la espiritualidad, en el que cada miembro de la familia ponga su canción favorita y la cante a los demás.

“Dedicarnos canciones, regalar las mejores letras, cantar todos juntos y sentir a Dios que se hace presente allí”, agregó el exsacerdote.

Las novedosas actividades también se pueden complementar con el seguimiento de ceremonias sagradas que se transmitirán por televisión, medios digitales y radios e incluso con las tradicionales películas religiosas.