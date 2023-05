Un comerciante que tiene su negocio en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, está viviendo un verdadero infierno por cuenta de los llamados ‘gota a gota’, que prestan dinero a altas tasas de interés y muchas veces someten a sus clientes a pagos que terminan condenándolos a largas deudas y muy difíciles de saldar.

Este empresario tuvo que vender su propio negocio, huir de la zona donde trabajaba y casi que vivir con temor todo el tiempo por lo que le pueda pasar, pues las ganancias de su local no le daban para vivir y apenas le alcanzaba para saldar la deuda, que se convirtió en un martirio, pues los prestamistas lo viven amenazando y hasta ya se metieron con toda su familia, por lo que está desesperado, según se informó en Noticias Caracol.

“Pedí 25 millones de pesos para pagar deudas y surtir mi negocio. Me pidieron Cámara de Comercio, Rut, fotocopias de la cédula y hasta las direcciones de la casa y mi trabajo”, explicó en la entrevista.

#OjoDeLaNoche | Un comerciante que adquirió una deuda de más de 20 millones de pesos con los gota a gota denuncia que su familia y él ha recibido amenazas. Además perdió su negocio. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/koekoFnZws — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 16, 2023

‘Gota a gota’ tienen amenazado a comerciante en Bogotá

El comerciante reveló que debía pagar 1’500.000 pesos semanales y, aunque al principio pudo con esa cuota, la disminución en las ventas hizo que no pudiera soportar ese monto y le tocó entrar a negociar con los prestamistas, pero ellos no cedieron y, por el contrario, empezaron a intimidarlo con serias amenazas.

“Temo por mi vida y por la de mi familia. En ese momento me acerqué a la fiscalía, no me recibieron el denuncio de esas personas, porque en las tarjetas pues únicamente hay números telefónicos, celular y con eso no es suficiente para colocar un denuncio”, indicó el comerciante en el noticiero.