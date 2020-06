green

“Welcome”, así titula Germán Vargas Lleras su columna en El Tiempo, con la cual le da la bienvenida a la brigada militar SFAB, que el pasado lunes llegó al país, proveniente de Estados Unidos, argumentando que apoyará la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

“¿Qué puede haber de malo o censurable en esta cooperación?”, se pregunta el excandidato presidencial en su artículo de opinión, donde critica la “tormenta con claros fines políticos” que, a su juicio, “han tratado de armar […] un grupo de parlamentarios y otras fuerzas opositoras al Gobierno” al cuestionar el arribo de esas tropas norteamericanas al país.

En el diario bogotano, Vargas Lleras afirma que con esta incursión militar “el Gobierno en nada ha violentado la Constitución”. Según él, si bien es el Congreso el que debe “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República” (artículo 173 de la Constitución), “los 53 oficiales y suboficiales no transitarán por nuestro país con destino a otro, ni su propósito es desarrollar operaciones ni misiones ofensivas, sino cooperar en acciones contra el narcotráfico”.

Más allá de la norma, el exministro defiende en su columna la “asesoría” que la mencionada brigada le prestaría a Colombia “como país aliado que siempre ha sido Estados Unidos en esta materia”, lo cual, añade, es un “mensaje de una alianza poderosa y confiable con EE. UU.”.

Esto último “no es malo en el frente internacional”, agrega Germán Vargas Lleras en El Tiempo luego de cuestionar a los críticos mencionados por no pronunciarse frente a la presencia de militares cubanos, rusos, chinos e iraníes en Venezuela.

Contrario al exministro, en revista Semana Antonio Caballero pone en duda el número exacto de militares norteamericanos que arribaron al país, el tiempo que podrían permanecer en el territorio nacional y hasta la misión que vienen a cumplir.

“Empiezan a desembarcar en Colombia en el mismo momento en que empiezan a abandonar Afganistán al cabo de 19 años de estar ayudando allá, a un costo total de 9.000 millones de dólares. Dejan atrás un país destruido, narcotizado (4 millones de heroinómanos), con los cultivos de opio que justificaban la intrusión quintuplicados (de 74.000 hectáreas sembradas de amapola se pasó a 328.000), y en guerra civil, después de cientos de miles de muertos causados en buena parte por esa ayuda medida en bombardeos”, resalta el periodista en su columna.

Caballero recuerda en el semanario que Estados Unidos aún tiene tropas en Alemania, Japón y Cuba desde hace más de 50 años y menciona de nuevo a Afganistán para enfatizar en otros “detalles llamativos” en la retirada del Ejército gringo de ese país asiático y su “coincidencia” con el arribo de la brigada SFAB a Colombia.

En su artículo de opinión, el columnista recuerda el episodio del pasado 28 de enero de 2019, cuando el consejero de seguridad de Donald Trump, John Bolton, dejó al descubierto unos apuntes que mencionaban a Colombia y Afganistán, justo en el momento en que ese funcionario anunciaba nuevas sanciones contra Venezuela.

“¿Será que el ejército de Colombia, por instrucciones de sus jefes del Comando Sur de los Estados Unidos, se dispone a invadir a Venezuela a espaldas del cegato ministro?”, se pregunta Caballero luego de recordar que en los citados apuntes se leían 2 frases inquietantes: “Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia [Afganistán -> Bienvenidos los diálogos. 5.000 tropas a Colombia]”.

Cabe recordar que, tal como lo advierte Antonio Caballero en Semana, “esas negociaciones [entre EE. UU. Y Afganistán] acaban de culminar con el anuncio del repliegue militar norteamericano”.