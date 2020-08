green

En exposición hecha en el programa de televisión que presenta diariamente Iván Duque, presidente de la República, el ministro dijo que la vacuna contra el coronavirus hecha por Rusia no tiene los avales necesarios para ser considerada en Colombia como efectiva.

“La información que tenemos de esa vacuna es fragmentada; no hemos podido tener acceso, ni en Colombia ni en el mundo, a datos sobre su fase 3, en donde se mide qué tan efectiva es”, señaló.

Y dejó ver que eso no la hace confiable: “Mientras no se revele por parte de los productores dicha información, no va a ser posible que entre dentro de los criterios de valoración de todas las vacunas que llegan al país, como seguridad, inocuidad y efectividad”.

Sin embargo, no descartó que en un futuro pueda ser contemplada en Colombia: “Una vez esté disponible esa información y sea evaluada por los entes reguladores, seguramente podrá estar dentro del abanico de las vacunas que se están considerando”.

Finalmente, explicó que Colombia posee la capacidad de vacunación suficiente para atender a toda su población, pues puso como ejemplo las 30 millones de vacunas que se aplicaron a lo largo del territorio patrio entre 2006 y 2007 para combatir la rubeola y el sarampión.

