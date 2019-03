Y quien la invitó a escribir en aquella época fue Francisco Santos, quien en aquella época era el jefe del redacción del periódico capitalino.

En una entrevista con Mable Lara, de Caracol radio, este domingo, la periodista dijo: “Lo que yo saco en las columnas es la punta del iceberg de todo lo que pasa en este país. ¿Cómo no vas a estar indignado con todas las cosas que hay? No hay derecho que haya esas cosas”.

La indignación de la ibérica tiene que ver con el amor y el conocimiento que tiene de Colombia, un país que ella considera más rico que muchos del Viejo Continente, pero que no brilla porque personas corruptas le roban sus recursos.

Hernández-Mora tiene muchos seguidores y, probablemente, aún más detractores, sobre lo cual opinó en el programa de Caracol radio: “No ofende quien quiere, sino quien puede (…) Me molesta cuando me hace una crítica injusta alguien a quien yo respeto. Pero los que no respeto, que hagan lo que quieran”.