De acuerdo con la versión entregada por el conductor de la Funeraria Cristo Rey de Bucaramanga, el pasado fin de semana viajó a Barrancabermeja a entregar un servicio. Iba en una carroza de placas MBS-931.

El féretro era de un adulto mayor que murió por causas naturales en la capital de Santander y sería velado en la Funeraria Inversiones de la Paz en el Puerto Petrolero. A las 12:30 a.m., del domingo 11 de agosto dejó el ataúd y retornó a Bucaramanga. Decidió salir por el sector de Campo 23.

“Esa vía es nueva de doble calzada. Estaba lloviendo y ya iba como en el kilómetro 8 saliendo de Barrancabermeja, llegué a un curva y me estrellé”, relató.

El accidente fue contra dos búfalos que se encontraban en la carretera y se habían escapado de una finca del sector. Los animales terminaron sobre el capó destruyendo la parte delantera de la carroza fúnebre.

“Me tocó salir por una puerta. No me pasó nada. Solo algunos golpes leves. No tuve tiempo de reaccionar porque me los encontré de frente. Me devolví en una grúa con el carro destruido, los búfalos no murieron, pero quedaron con graves lesiones”, recordó el conductor.