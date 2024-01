Chocó se encuentra en emergencia después de que las lluvias ocasionaran un alud de tierra que sepultó varios carros en una carretera, dejando al menos 17 muertos.

Para atender la situación, el Ejército informó que envió 30 soldados especializados en rescate, además de perros de búsqueda y drones:

#LoÚltimo I 30 soldados rescatistas de @Ingenieros_EJC se encuentran en alistamiento para atender la emergencia presentada en el departamento del #Chocó, a través de sus capacidades diferenciales con binomios caninos, drones, se disponen para apoyar a la comunidad afectada.… pic.twitter.com/SvSqMzVOhO — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 13, 2024

El Ministerio de Defensa informó que maquinaria amarilla también se dirigía al lugar de la calamidad despejando las vías. Su objetivo era intentar hallar sobrevivientes, pero las malas condiciones climáticas dificultaban el paso.

En este momento, @COL_EJERCITO procede a reabrir la vía de Quibdó-Medellín para facilitar el acceso de grupos de socorro, maquinaria amarilla y equipos de búsqueda y rescate. El objetivo es avanzar en los esfuerzos para rescatar con vida a las personas atrapadas por… pic.twitter.com/wBVIyx89St — Mindefensa (@mindefensa) January 13, 2024

Sin embargo, este no fue el único obstáculo, pues medios como La W informaron que un grupo de personas también se interpuso en el camino intentando cobrar 5.000 pesos para dejar pasar la maquinaria.

#Video | Un grupo de personas quería cobrar al Ejército 5.000 pesos para dejar pasar la maquinaria que busca llegar al punto del derrumbe en Chocó que dejó varios muertos y desaparecidos https://t.co/J5BNCzAriq pic.twitter.com/0aHJM7qLWV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 13, 2024

La periodista Diana Coronado mostró otro video en el que se escucha el cruce de palabras entre miembros del Ejército y socorristas con los individuos, que les dicen cosas como “no se van a quitar porque son la autoridad” y “¿es que es familia de nosotros o qué? ¿Por qué no llegas a Quibdó para que veas? Llega allá”. Sin embargo, no queda claro el contexto en el que lo dicen, porque parece que la primera persona termina diciendo “plata no te vamos a dar”.

¡Esto es el colmo! 😡

En medio de la tragedia que enluta a Chocó y del que aún no se sabe el número de muertos, un grupo de personas quería cobrar al ejército “un peaje” para dejar pasar la maquinaría amarilla que busca llegar al primer punto del alud. pic.twitter.com/pnUbK63IfP — Diana Coronado (@lacoronadation) January 13, 2024

Al final parece que uno de los socorristas les propone ir a ayudar en las labores de socorro, pero tampoco queda claro cómo se resolvió la situación.

