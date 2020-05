green

Así lo reveló López en entrevista con María Jimena Duzán, para Semana, donde dijo que vivió su propio drama mientras intentaba velar por la salud de los 8 millones de ciudadanos que viven en Bogotá.

“Este es el oficio que yo quería, este era mi sueño. Tengo una vida personal, digamos. A Dios gracias tengo salud y mi madre está bien. Te cuento que tal vez de las cosas más difíciles (no se lo he contado a nadie), pero tuve cuatro personas de mi familia enfermas por coronavirus, al tiempo”, reveló la alcaldesa.

La mandataria le contó a Duzán que una de sus familiares que tuvo el virus fue una de sus tías que, además, padece lupus y por lo mismo tuvo que estar internada en un hospital.

“Yo estuve superpreocupada, tiene una enfermedad muy difícil que es el lupus y además coronavirus. Estuvo en cuidados intensivos. Fue difícil, pero por fortuna se recuperaron todos”, narró López.

El drama por el que pasó la alcaldesa le quitó el sueño varias noches, señaló ella en el medio, además porque en sus hombros recae la responsabilidad de adoptar medidas para evitar la propagación de la pandemia.

No obstante, el apoyo de su esposa, la senadora Angélica Lozano, ha sido fundamental para seguir en su tarea, agregó López en la entrevista.

“Fue muy angustiante, pero en términos generales me ha ido bien; yo no tengo sino gratitud con la vida, vivo con mi muñeca divina, mi Angélica divina, que me consiente y soy feliz. Pero este ha sido un desafío muy difícil, he tenido angustia, noches en las que es difícil conciliar el sueño; es angustiante saber que la vida de mucha gente está en riesgo y uno no para pensando qué más tenemos que hacer para mitigar el riesgo”, manifestó.

Recientemente, López confesó en Blu Radio que le “preocupa todo”, a propósito de las autorizaciones que el Gobierno ha dado para reactivar la economía. Por lo mismo, la alcaldesa confía en que la gente acate la medida del uso obligatorio del tapabocas cuando vaya a salir, que mantenga la distancia con las demás personas y que, al llegar a su casa, evite tener contacto físico con los que convive