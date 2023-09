El próximo 15 de septiembre se llevará a cabo una audiencia ambiental relacionada con el trámite de la licencia ambiental para la ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá, que tendrá influencia en la reserva Thomas Van der Hammen, la cual le interesa a muchos y hasta el propio presidente Gustavo Petro se metió y desató la furia de Claudia López, con quien tuvo un rifirrafe.

(Vea también: Claudia López al Gobierno: “El tal acuerdo nacional debe concretarse, no sólo anunciarse”)

De hecho, la alcaldesa de la capital se refirió a ese cruce de mensajes que tuvo con el presidente y habló en Caracol Radio sobre lo que significa la postura del mandatario en la que pidió que no se intervenga la reserva.

“Me sorprendió porque es un cambio de posición. Como todos sabemos fue alcalde de Bogotá y cuando formuló su POT ordenó proteger la reserva Van der Hammen, propósito que compartimos. En ese momento propuso prolongar la avenida Boyacá e incluso dijo que iba a hacer una troncal de Transmilenio, evidentemente eso no pasó. Veo un cambio de posición en época electoral”, señaló.

Además, López volvió a atacar a Petro y le pidió más compasión con la ciudad, ya que han tenido serias diferencias sobre los proyectos que ha intentado promover la alcaldesa en su administración.

“Me frustra un poco el cambio de opinión, no estamos para politizar decisiones. ¿Qué le hemos hecho los bogotanos a Petro?, sin Bogotá Petro no era presidente, ha hecho hasta lo imposible por parar el metro, el Regiotram, el río Bogotá”, dijo en la emisora.

Lee También

Finalmente, Claudia López no tuvo piedad con Petro y lo atacó al creerse que tiene la única verdad sobre la ciudad y no permitir que avancen los proyectos que ya se tienen contratados en la capital.

“Las elecciones no pueden ser para tirarse a Bogotá, me da mucha pena. Estamos atrapados dentro de Bogotá, es una tortura moverse acá. Ahora, estamos en el último paso con la licencia ambiental. El mundo no empezó con ustedes, por Dios. Gobernar no consiste en parar y sabotear, esa manía maldita de que se cree el mesías, el único que sabe, lo único que produce es parálisis”, expresó en la cadena radial.