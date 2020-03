green

López, en medio de su anuncio, advirtió que los colombianos deben saber que “va a crecer el número de casos probables, va a crecer el número de casos comprobados y el número de casos que requieren atención médica”.

De hecho, la alcaldesa dijo que “es posible que en algún momento podamos tener fallecidos, como los tenemos por otras enfermedades”.

La mandataria dijo que el manejo para evitar la propagación del virus “es un desafío colectivo importante” que se debe tomar en serio.

López acompañó el anuncio de alerta amarilla con una serie de medidas de prevención y autoprotección para frenar el virus.

Destacó que prevenir el contagio está, “literalmente, en las manos” de los colombianos, pues el lavado de manos es la acción más eficaz de protección.

Dentro de la estrategia, convocó a distintos sectores de la capital y a los ciudadanos para unirse alrededor del propósito de minimizar el riesgo de contagio.

La alcaldesa manifestó que la alerta amarilla consiste en la ejecución de 3 estrategias para prevenir y atender el contagio del COVID-19.

La primera estrategia consiste en el autocuidado individual, que incluye, cada 3 horas, lavarse las manos con abundante jabón, alcohol o

gel antiséptico, tomar agua, taparse nariz y boca con el antebrazo al estornudar.

También pidió evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano y no dar abrazos, evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean

indispensables.

En caso de gripa, la alcaldesa pidió usar tapabocas y quedarse en casa. De haber síntomas de alarma se debe llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias.

La segunda estrategia consiste en el autocuidado colectivo, que pide establecer jornadas de teletrabajo en la medida de lo posible y organizar al menos 3 turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral.

Las universidades y colegios deben organizar la virtualización de tantas clases y actividades como les sea posible.

También se pidió aplazar todo evento público o privado de concentración masiva, de más de 1.000 personas, en contacto estrecho, es decir a menos de 2 metros.

La tercera estrategia está enfocada en la atención médica, que prioriza la atención domiciliaria, esto con el propósito de evitar la congestión de los servicios de salud y urgencias.

Este es el anuncio de López:

Noticia en desarrollo…