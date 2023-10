Cada vez es más evidente el rompimiento que hay entre la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro en lo relacionado con la construcción de la primera línea del metro de la capital del país.

Así quedó en evidencia en las últimas horas en medio de un evento público en el que la mandataria de Bogotá se despachó, sin mencionar a Petro, contra quienes buscan que se frene las obras de la primera línea de ese mega proyecto de movilidad.

(Lea también: Procuraduría abrió una indagación contra la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano: esto es lo que se sabe)

Y es que aunque López no mencionó directamente al presidente, está claro que entre ambos hay serias diferencias porque Petro no está de acuerdo con hacer la primera línea elevada y la alcaldesa se ha mantenido firme en seguir con las obras que están en marcha.

En ese contexto, ambos han tenido choques en el escenario público y privado, y López dejó claro que no dará el brazo a torcer en su decisión de no parar las obras de la primera línea del metro de la capital.

Al referirse a la obra de infraestructura más importante que se realiza en Bogotá en la actualidad, López se desahogó en un auditorio, donde aseguró que su defensa del Metro le ha costado acoso y difamación.

“La primera línea del metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Me han amenazado la guerrilla, los políticos corruptos, los paramilitares y nunca en mi vida me habían difamado y acosado tanto que por proteger el metro de Bogotá”, dijo la mandataria capitalina.