Después de que la alcaldesa Claudia López anunció junto al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el plan de integración regional —que incluye al Regiotram de Occidente— le dio el sablazo a Transmilenio.

La alcaldesa, en su Twitter, se refirió a la obra que dejó diseñada su antecesor Enrique Peñalosa y, con un ‘corte tajante’, aseguró que la dejará en la mitad de la propuesta original.

López, justamente, argumentó la determinación con la llegada del Regiotram, que —según dijo— entrará a evacuar gran parte de la demanda de pasajeros por la calle 13.

Recientemente, ese corredor vial ha sido centro de polémicas y de varias protestas por los constantes trancones y las recientes acciones del Distrito.

De hecho, la administración distrital abrió un carril exclusivo para bicicletas y, de acuerdo con los usuarios de la vía, eso le quitó espacio, lo que ha aumentado los embotellamientos.

Aún así, desde el Distrito dijeron que ese escenario en la calle 13 es algo “natural” ante la distribución del espacio público.

“Los trancones en la Calle 13 no surgen ahora a partir de la ciclorruta, no son nuevos y claramente es una problemática que Bogotá y la Nación no han resuelto durante los últimos años”, dijo en su momento el secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán.