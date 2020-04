La alcaldesa afirmó que los bogotanos tendrán que permanecer en sus casas y solo tendrán autorización para salir a trabajar tres sectores económicos: venta y mantenimiento de bicicletas, talleres de mecánica y construcción.

Durante la entrega de las primeras camas de atención hospitalaria en Corferias, también informó que las obras a cargo del IDU tendrán que contratar el 80 % de trabajadores que vivan las localidades en las cuales se van a realizar dichas construcciones.

En la mañana de este lunes también la alcaldesa López advirtió a los ciudadanos que no se podrá volver a viajar durante los puentes festivos en lo que resta del año, entre otras cosas, para evitar que el coronavirus se expanda en otras ciudades del país.

“Estamos coordinados en eso. No solo que el primero de mayo no hay puente, el resto del año no hay puente de paseo. Ningún puente es paseo”, advirtió la mandataria en Blu Radio.