Dios mío que dolor y que ira la que embarga mi corazón. MUERE ‘PERLA’ 🖤 Una de las dos jirafas que llegaron a Pereira hace tan solo 5 meses a pesar de tantas advertencias. Tengo el alma partida. . “Cabe recordar que la llegada de las jirafas hasta Pereira contó con varios opositores que alegaron razones como los elevados costos del traslado, tráfico de fauna y que el Bioparque Ukumarí no era el lugar adecuado para las jirafas.” – @eltiempo . Que Dios la tenga en su gloria y abrazos a Otún, el macho que aún queda con vida y quien seguro sufrirá de soledad pues nuevamente les recuerdo que las Jirafas DEBEN VIVIR EN MANADA. . | Foto tomada de google |🦒 (Cuál #vacapalasjirafas ?) 💔🤷‍♀️ No tengo mucho mas que decir. Pero quiero leerlos.