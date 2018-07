Esa cifra la confirmó la Policía Nacional en su más reciente reporte de movilidad y accidentalidad (hasta las 3:00 de la tarde de este lunes festivo).

De acuerdo con la autoridad, Cundinamarca registra el mayor tránsito de vehículos. Por ejemplo, en Bogotá salieron 418.551 vehículos durante este fin de semana y han ingresado 236.226 automotores.

Sobre la situación de conductores sancionados por infringir las normas, la Policía detalló que 3.903 personas fueron multadas, de los que 468 son motociclistas.

La mayoría de los comparendos fueron por no tener la revisión técnico mecánica, 769; mientras que 712 fueron sancionados por no portar licencia de conducción, 242 por no tener el seguro obligatorio (SOAT), 194 por adelantar en zona prohibida, 119 por servir como transporte pirata y 231 por conducir en estado de embriaguez.

Hasta el momento, la Policía de Tránsito ha atendido 155 accidentes viales, que “infortunadamente le ocasionaron la muerte a 36 personas”, añadió.

Nota: Es importante mencionar que la restricción para los vehículos de carga se extendió hasta las 3:00 de la madrugada de este martes.