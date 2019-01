En la carta, Martínez reconoce que esos mensajes salieron desde su perfil “de forma irregular”, y dice que entiende la “molestia” que eso le causó a la periodista.

También, que ya eliminó los dos trinos y que desautorizó esa publicación, y culpa a su ‘community’ de haber escrito los mensajes sin su autorización o consentimiento.

“[…] Ya tomé los correctivos sobre la responsabilidad de tan graves hechos. Se constituyó un abuso sobe el cual tomé las medidas contractuales de desvinculación inmediata y he pedido una investigación de tipo jurídico para establecer si se cometió un posible delito y proceder de conformidad”, explica Martínez.

La mujer también ofrece “disculpas por las molestias ocasionadas” a la periodista y a la W Radio, y reconoce que el contenido de los mensajes “no corresponde a la verdad, ni refleja” lo que ella piensa de Dávila.

Pese a estas explicaciones, la periodista no quedó conforme con lo dicho por Martínez, pues a su parecer no asume la responsabilidad por los insultos que salieron de su cuenta personal, sino que le atribuye la responsabilidad a un tercero el cual no ha querido identificar.

“No dice Nubia Stella Martínez, y no dice el Centro Democrático, quién es la persona con la cual ha tomado supuestamente decisiones y medidas conceptuales. Necesitamos saber el nombre del responsable”, comentó Dávila.

Y agregó:

“Mientras ella no diga el nombre de una persona responsable, aquí estamos en las mismas. Es ella la responsable y ella está calumniando e injuriando. Pero, sobre todo, lo más grave, está censurado en su cuenta verificada, siendo la jefe del Centro Democrático, a un medio y a unos periodistas”.

Dávila se preguntó si acaso Martínez estaba evadiendo responsabilidades al culpar a otro sin dar su nombre. “¿Será que ese nombre no existe?”, dijo.

Dávila hizo este pronunciamiento en medio de su programa, en donde invitó a la exsenadora Claudia López y a los columnistas Omar Rincón y Mario Morales. Todos coincidieron en que fue una falta de respeto el insultar a la periodista en redes y no asumir la responsabilidad.

Este es el programa completo (Vicky se refiere a la carta a partir del minuto 38:00).