Pocos días después de que se hallara al niño de 3 años presuntamente asesinado en Fusagasugá, Jerónimo Angulo, Noticias Caracol indicó cuales fueron las causas de la muerte del menor, según lo que supo el medio de Medicina Legal.

El medio indica que Jerónimo murió por un trauma abdominal severo con mecanismo contundente, lo que se traduce en que el menor fue golpeado con algún objeto duro, entre los que se puede abarcar varillas, rocas, o incluso los propios puños o patadas de su presunto asesino.

Además, los médicos forenses le contaron al noticiero que, en el momento de su deceso, el menor contaba con otros golpes, pues tenía un trauma craneoencefálico, otro en la pelvis, en el torso, el tórax y varias evidencias de impactos en sus extremidades.

Todo indica, además de algunos testimonios, que el niño fue golpeado reiteradamente en el momento en que fue asesinado, justo antes de haber sido hallado en la vía La Aguadita, jurisdicción de la vereda Jordan Bajo de Fusagasugá. Hasta el momento, el principal sospechoso es su padrastro.

Finalmente, las autoridades todavía no descartan que, en momentos previos a su deceso, la víctima hubiera sufrido de abusos sexuales. No obstante, el reporte sigue siendo preliminar y, por tanto no se ha dado la totalidad de los resultados en los estudios forenses.

