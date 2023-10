Dentro de los alegatos de conclusión la Fiscalía sostuvo que dadas las pruebas presentadas se reportó una muerte violenta el 14 de diciembre de 2021 en el barrio La Pavona en Armenia. Concluyó que los golpes y el peso de Cristhian Fernando Buitrago Arenas fueron la causa de la muerte del periodista Jorge Eliécer Santanilla Martínez.

El fiscal recordó los testimonios que acompañaron la audiencia el día de hoy los cuales destacó que sugieren las causas de muerte como homicidio. Así mismo resaltó que el señalado como responsable se encuentra hoy en libertad no porque sea inocente sino porque se vencieron los términos. Sugirió una sentencia condenatoria en contra de Cristhian Fernando Buitrago Arenas por homicidio con dolo.

La representante de las víctimas, como Ministerio Público apoyaron el planteamiento de la Fiscalía que señala a Cristhian Fernando como autor del homicidio de Santanilla Martínez y solicitan un sentido de fallo de responsabilidad de penal.

Por su parte la defensa de Cristhian Fernando Buitrago Arenas, expresó que no se logra desvirtuar la inocencia de su defendido. Se refirió a la materialidad del delito sosteniendo que la muerte no se produjo por violencia sino por asfixia por intoxicación, lo cual explicó según el testimonio del perito que citó.

Destacó que al desconocerse la cantidad de quetamina consumida no se puede ni atribuir ni descartar como causal de muerte. Sin embargo no hay un testigo presencial que pueda señalar a Buitrago Arenas como autor de un homicidio. Expresó que su defendido actuó en defensa propia porque estaba siendo objeto de múltiples ataques, que es inocente porque así se comportó, al no irse del lugar, al prestarle primeros auxilios y llamar a la esposa de la víctima para relatarle lo sucedido.

Sobre el testigo presencial el fiscal contradijo el argumento de la defensa del acusado que sugiere que no hubo y ratificó que el residente del apartamento y que testificó en la audiencia de hoy sí lo fue.

Por su parte, el juez suspendió la audiencia y manifestó que por la densidad del caso y para estudiar a profundidad las tres sesiones sostenidas, dará el sentido del fallo sea condenatorio o absolutorio el 7 de diciembre a las 3 p. m.

Una de las testigos expuso que laboraba como guarda en el puesto de ronda en el edificio donde ocurrieron los hechos el día 14 de diciembre del 2021. La mujer relató que atendiendo un llamado de auxilio “se están dando puños, colabóreme” del residente del apartamento, llegó hasta el lugar.

La puerta estaba abierta, ingresó y había una persona gritando, pero los hechos eran al fondo de la residencia donde se encontró a un hombre en el piso (Eliécer) y el otro angustiado (Cristhian), este segundo que le pide ayuda a sacarlo de ahí. Sin embargo, cuando ella lo tocó ya estaba frío.

La dama expresó también que tenía un mordisco en un brazo, preguntó al respecto, pero no le respondieron, así mismo manifestó que evidenció que el cuerpo tenía la nariz con sangre. Lo ayudó a sacar con “el gordito” (Cristian Buitrago Arenas) quien estaba asustado y le hacía RCP, “repetía que estaba vivo, pero no tenía pulso”, expresó la testigo.

Anunció que había una persona que ya estaba muerta, hasta que llegó la Fiscalía.

El otro testimonio fue el de un perito, quien explicó las lesiones externas e internas de Jorge Eliécer. El médico recordó el dictamen de Medicina Legal, en el que se describe el resultado del examen externo que tiene lesiones, cianosis y mordedura humana entre otros hallazgos. A nivel interno; hipoxia, fractura de múltiples cuerpos, se le hallaron sustancias como cocaína, quetamina y alcohol.

“Por los hallazgos hay posibilidad de aplastamiento o compresión toráxica que limitó la respiración. Asfixia mecánica, muerte violenta, homicidio”, leyó el perito en el dictamen de Medicina Legal.

El testigo principal, quien vivía en el lugar de los hechos, relató que evidenció que estaban alicorados y aunque lo llamaron en varias oportunidades solo atendió cuando la voz del sindicado sonó angustiada y urgente y lo que evidenció era que estaban peleando y le sugirió a Cristhian que lo soltara.

