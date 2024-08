Por: Focus Noticias

Inició la audiencia de sustentación ante la Corte Suprema de Justicia las partes entregan los argumentos para reabrir la investigación sobre la misteriosa muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrida hace más de 13 años.

La Oneida Escobar y Luis Colmenares padres del joven estudiante de la Universidad de los Andes, se hicieron presentes en la sala, a la espera que finalmente se haga justicia, en un proceso que ha sido marcado por controversias, dudas y un profundo dolor.

Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años, desapareció la madrugada del 1 de noviembre de 2010 tras asistir a una fiesta de Halloween en la Zona Rosa de Bogotá. Su cuerpo fue hallado horas después en un caño del parque El Virrey, en circunstancias que desde entonces han suscitado más preguntas que respuestas.

La diligencia inició a las 12 del medio día, el magistrado hizo un resumen del caso donde se expuso fallas en la recolección y tratamiento de las pruebas, experticia pericial y las investigaciones a los compañeros de fiesta, Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, quienes fueron procesados, pero tras años de juicios y apelaciones, todos fueron absueltos.

En entrevista con Focus Noticias, Jaime Lombana el abogado de la familia Colmenares dijo que habían desaparecido la ropa de Luis Andrés Colmenares, los videos de las cámaras de seguridad, los amigos de Luis Andrés se negaron a declarar, todo por la “danza de los millones de la defensa de los procesados” y que Laura sabe lo que pasó, agrega que las dos sentencias se contradicen porque en la decisión de Carlos Cárdenas dice que se absuelve por duda pero que hubo un homicidio, y en la decisión de Laura Moreno dice que es un accidente, una muerte por establecer y durante estos años la familia no ha tenido una respuesta.

La Corte Suprema de Justicia ha admitido las demandas de casación presentadas por el abogado Jaime Lombana, representante de la familia Colmenares, y la Procuraduría General de la Nación, en contra de la decisión que confirmó la sentencia absolutoria a favor de Laura Moreno y Jessy Quintero en 2017.

Pedro Enrique Aguilar León, defensor de Jessy Quintero y Jesús Albeiro Yepes, representante judicial de Laura Moreno, solicitaron no casar la sentencia, argumentando que no se podía tener como prueba la pericia de Máximo Duque por fallas técnicas y procedimentales en la practica de la necropsia y la valoración del legista. También hicieron reparos en la practica realizada por la perito de la Fiscalía y que los dictámenes privados y de las autoridades no coincidían. Según el abogado Jesús Albeiro Yepes, la muerte se habría ocasionado por una caída accidental y que se debe confirmar la sentencia del Tribunal Superior y no dejarse llevar por la presión mediática.

El procurador José Fernando Ortega Cortes, dice que hay evidencias de la violencia en el cuerpo de Luis Andrés y un claro propósito de ocultar la verdad por parte de Laura Moreno, además que omitió socorrer a su amigo” por eso se debe casar la sentencia por el homicidio de Luis Andrés Colmenares y encubrimiento.

El delegado de la Fiscalía frente a la solicitud de nulidad de la sentencia absolutoria dijo que el Tribunal valoró las fotografías que observaban las prendas de vestir donde no se veían señales de arrastre, hay consistencia en las fracturas, en el juicio no se acreditó la responsabilidad de Laura Moreno como autora por omisión impropia pero este delito no se había imputado, “en conclusión el fiscal solicitó “no casar la sentencia pero sí que se declare que la muerte de Luis Andrés Colmenares fue producto de un homicidio”.

Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares, dijo que Laura Moreno y Jessy Quintero saben lo que pasó esa fatídica noche del 31 de octubre “Nadie ha dicho que Laura Moreno haya matado a Luis Andrés, pero ella sabe quién lo mató y ese delito no ha prescrito. A Luis Andrés lo asesinaron brutalmente y colocaron el cuerpo con vida en el caño“, y agregó las calidades profesionales de especialista en medicina legal, Máximo Duque quien enumeró las fracturas en el rostro de Luis Andrés, que en un principio se consideraron evidencia de un asesinato, además argumentó que el Tribunal Superior no tuvo en cuenta todas las circunstancias y pruebas del caso.

“Todo eso lleva a la responsabilidad de Laura Moreno, Laura mintió a la madre del joven, mintió a los bomberos para que no bajaran a buscar el cadáver“: Jaime Lombana

Luis Andrés Colmenares , Un joven guajiro, estudiante de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andrés. Apareció muerto en el caño El Virrey e después de asistir a una fiesta de disfraces de Halloween en una discoteca de la Zona Rosa de Bogotá el 31 de octubre de 2010.

Por este caso fueron procesados tres de los compañeros y asistentes a la fiesta, Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero, sin embargo ninguno de ellos fue condenado, pero si estuvieron detenidos por varios meses.

La Fiscalía acusó a Laura Moreno como coautora impropia de homicidio. Jessi Quintero fue capturada junto a Laura Moreno novia de Colmenares el 7 de octubre de 2011, imputada por la Fiscalía por falso testimonio y encubrimiento, luego de un largo juicio, fue absuelta en primera instancia en febrero de 2017, y la decisión fue confirmada en mayo de 2021.

En junio de 2012, Carlos Cárdenas fue detenido y acusado del asesinato de Luis Colmenares, por los delitos de homicidio doloso agravado en calidad de autor material y falso testimonio pero fue absuelto de toda responsabilidad cuando fue comprobado, mediante la geolocalización de su teléfono, que se encontraba en otro lugar cuando Luis Andrés murió.​

Laura Moreno y Jessy Quintero fueron procesadas en otro juicio que falló a su favor en 2017 y que fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en el 2021,​ quedando absueltas de toda culpa, después de que la defensa desvirtuara la teoría de asesinato presentada por la Fiscalía, incluyendo las controversiales fracturas en la cara de Luis Andrés Colmenares, que sí resultaron ser compatibles con una caída,​ y el escándalo de falsos testigos.​

Tanto Carlos Cárdenas, como Laura Moreno y Jessy Quintero, fueron absueltos en primera y segunda instancia.​ El proceso lleva 13 años sin que se aclare cuales fueron las causas de la muerte del joven universitario. Según sus testimonios, vieron al joven salir corriendo de la discoteca y lanzarse por el caño, los jóvenes fueron absueltos bajo el argumento de duda razonable.

El caso capturó la atención de los medios de comunicación y llegó a tener fama internacional después de que Netflix realizó la serie titulada ‘Historia de un crimen: Colmenares’.

Este caso ha tenido muchos episodios oscuros, como la utilización de testigos falsos, la muerte de uno de los testigos, la no obtención de los videos de las cámaras de seguridad y “un pacto de silencio” por parte de los amigos de Luis Andrés Colmenares.

