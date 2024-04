María Magdalena Almanza tiene 77 años y desde hace más de 20 vive en el municipio de Susa, Cundinamarca, lugar en el que pudo cumplir el sueño de tener casa propia. Vive junto a su esposo Alberto, quien tiene 93años. Esta pareja de adultos mayores lograron cumplir el sueño de vivir en casa propia.

Magdalena contó que perdió la cuenta de las veces que le pidieron las casas donde pagó arriendo, situación que para ella fue siempre agotadora. “Para mí es una felicidad muy grande, porque tengo 77 años, y yo desde los 20 he tratando de tener una casa”, comentó.

Aunque para lograr abrir la puerta de su nueva casa tuvo que superar varios obstáculos, hoy agradece a todas las personas que ayudaron a cumplirle su sueño, entre ellos al personero de Susa, Juan Manuel Garay, quien lideró la campaña y las gestiones ante la comunidad y diferentes entidades.

“Luego de pedirle varias veces ayuda al anterior alcalde y de no recibir apoyo me encontré con el personero que vio mi angustia y tristeza, le conté lo que pasaba y en su oficina me dijo -vamos a hacer la convocatoria-, nos tomamos la foto y ahí empezó todo”, narró la emocionada mujer.