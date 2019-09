Sin embargo, parece temer que muchos de los excombatientes se dejen convencer de volver al monte para unirse a lo que algunos han considerado una nueva guerrilla y otros una banda criminal dedicada al narcotráfico liderada por ‘Márquez’ y ‘Santrich’.

Por eso, escribió una carta abierta a los exguerrilleros que adelantan sus procesos de reincorporación a la vida civil para que no atiendan ese llamado ni los “sigan en su errática decisión de volver a la guerra”.

Para Rodrigo Londoño, nombre de ‘Timochenko’, los exjefes guerrilleros solo están “pintándoles pajaritos de oro” e intentando justificarlo en las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo Final.

Londoño dijo estar en el bando de los “revolucionarios” que van a luchar por la paz y considera que los disidentes de la paz no saben lo que hacen y que quienes vuelvan a esa vida pueden encontrar la muerte mientras los cabecillas los envían a la guerra protegidos en el lado venezolano de la frontera:

“Los que dicen haber retomado las armas piensan que el pueblo va a alzarse con ellos en una insurrección, no se dan cuenta que lo que no logramos las Farc en más de medio siglo, mucho menos lo va a conseguir un pequeño número de gente confundida. Hoy por hoy, el alzamiento armado carece de futuro; terminará condenando a más sufrimiento a nuestro pueblo, y seguramente, conduciendo a grandes desgracias a las muchachas y muchachos que se metan en él. Sabemos que los que se llaman hoy jefes no van a hacer la guerra, que se quedarán del otro lado de la frontera. Serán sus tropas las que lleven las peores consecuencias”.