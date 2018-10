La madre del joven, Patricia Osorio, había dicho en su denuncia que luego de que su hijo se suicidara (en mayo de 2017) debido a la depresión que le provocó el abuso, encontró una carta que él llevaba ese fatídico día en uno de los bolsillos de su pantalón, y que allí reitera lo sucedido.

Este viernes, Blu Radio dio a conocer el documento y aseguró que lo escribió Daniel con ortografía y letra ordenada. La carta se publica en medios por autorización de la madre.

“Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos pedí tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy estaré bien”, dice el mensaje.