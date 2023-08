Azotados se encuentran los habitantes de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, por los constantes robos de bicicletas que se están produciendo en el sector por parte de dos ladrones que cometen los hurtos contra al menos 10 personas por día. Ahora, la Policía logró capturarlos en flagrancia y fue posible su judicialización gracias a las denuncias de las víctimas, según informó Noticias Caracol.

Los ciclistas que habían sido robados denunciaron ante las autoridades competentes que estos delincuentes sometían a sus víctimas con agresividad y violencia. Luego de que se apoderaban de las bicicletas y celulares, esperaban una hora y volvían a la zona a cometer los hurtos a menos de dos cuadras de distancia, de acuerdo con el noticiero.

“Mientras me acercaba a mi hogar por el área cercana al CAI Contador de la calle 100, uno de los individuos se me acercó de manera frontal. En ese momento, no tenía idea de a quién se dirigía, pero de repente, me ordenó voltearme y apuntó su pistola directamente a mi frente. Me exigió que entregara todas mis pertenencias, me agarró del brazo y me amenazó con matarme si no cumplía con lo que me pedía”, dijo una de las víctimas al citado medio.

Los dos ladrones señalados venían cometiendo estos robos desde hace algunas semanas, pero finalmente después de varios días, la Policía logró su captura y ahora se encuentran en la URI de Paloquemao, a la espera de resolver su situación judicial por los delitos de hurto e intento de homicidio, según el medio de comunicación.