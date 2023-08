Los casos de inseguridad no dejan de sorprender a los y las bogotanas. Cuando se creía que no quedaban muchos lugares seguros, ahora se conoce de un hurto ocurrido al interior del centro comercial Atlantis, ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá. En este sitio, un ciudadano tuvo que ver cómo un delincuente le apuntó con un arma, sin por hacer nada al respecto.

Lea también: Atracan a doce jóvenes en la ciclovía nocturna: ladrones se escondían en arbustos

Así lo dio a conocer un reporte de Noticias Caracol, medio a través del cual, la víctima de este hurto denunció lo que vivió. De acuerdo con el hombre, el atraco ocurrió justo después de que invitara a sus sobrinos a comer en el cuarto piso del centro comercial. Antes de aproximarse a la salida lo interceptó el ladrón, quien ingresó al centro comercial con arma en mano.

“Saliendo del restaurante [en el centro comercial Atlantis], un sujeto entró con un revólver calibre 38. Estábamos a unos 20 pasos de la salida del centro comercial. Me puso el arma en la cara y yo le ofrecí el celular, pero me dijo que no, que le diera el reloj y que no me hiciera matar”, narró la víctima.

Detalles del robo a hombre en centro comercial Atlantis, en Bogotá

Al parecer, el delincuente ya sabía del reloj del ciudadano y ni siquiera se llevó su celular. Por otro lado, el suceso generó conmoción dentro del centro comercial, en Bogotá. Al atracador no le dio pena cometer el hecho delictivo frente a niños y demás testigos.

“La gente lloraba. Hasta que le di el reloj y prácticamente salió caminando”, añade el hombre.

Sobre la denuncia, el centro comercial Atlantis rechazó el hurto y se comprometió a colaborar en la investigación: “Desde el momento en el que ocurrió el hecho, la empresa a cargo de la seguridad del centro comercial, realizó la custodia del material audiovisual que será entregado a las autoridades correspondientes de investigar este hecho”.

Relacionado: Investigan hallazgo de un feto abandonado en una bolsa en basurero de Bosa