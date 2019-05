View this post on Instagram

Saben algo? NO LES PIDO DISCULPAS A NADIE DE LOS QUE HE OFENDIDO O HERIDO SI SE SIENTE ALUDIDO PORQUÉ LE CAYÓ MI CRUEL VERDAD. Mi forma de Ser AUTÉNTICA Y POLÉMICA es así sin pelos en la Lengua y siempre transparente, Prepotente? Agrandado? Chicanero? Sí, a eso vine al Mundo a Creerme una Chimba y a vivir mi Película y si a usted no le gusta no me siga, omita, evada, ignore pero no me tire veneno q no necesito, aquí yo me reúno, socializo y comparto con los que me quieren y quieren estar sin llamarlos, yo no vine a hacerlos felices, yo vine a ser Felíz Primero y a mi Familia y novia ❤ y a mis amigos queridos REALES, yo vine a complacerme antes que complacerte a tí. Mi forma de ser, personalidad es AUTÉNTICA y Transparente, por eso me aman, por eso me odian, la verdad DUELE PERO ES REAL! Y Eso a mi no me importa que me odien o no les guste como soy porque a medida que va pasando el tiempo uno va viendo con quién cuenta y con quién No, sigo creando mi Legado y compartiendo mis POSTS de lo que se me dé la gana 🤣 DE LO REAL. No CONFUNDAS LA HUMILDAD CON POBREZA, ser buena persona o real no es sinónimo de ser monedita de oroy caerle bien a todo el Mundo. . Seguiré igual de Polémico porqué es mi Personaje y el que AMO SER, antes de gustarte a tí! Me tiene que gustar a mí, SER HONESTO NO TE TRAERÁ MUCHOS AMIGOS, PERO SI TE TRAERÁ LOS CORRECTOS! Usted se va a dar cuenta que la gente no le gusta que la trates de la misma manera que te traten a tí!! Por eso sigue siendo siempre tú sin importar lo que quieran los demás! No pierdas tu ESENCIA POR ENCAJAR! un Saludo mis queridos lectores. 💪😎🔥 #SIEMPRERIPPEDNUNCAINRIPPED @Megaplexstars 🌟 @teamkuangli 💪🔥 @himalayacolombia ❤