El instructor fue identificado como Pedro Julio Echeverría Herrera, y de acuerdo con El Heraldo la Fiscalía lo acusa de presunto abuso sexual agravado y acoso sexual a niñas de entre 12 y 15 años de edad.

Los hechos se habrían registrado cuando Echeverría trabajaba como entrenador en la Liga de Pesas del departamento, en donde según el medio regional se habría aprovechado de su labor para incitar a las menores bajo engaños.

Por estas acusaciones, un juez emitió orden de captura contra el entrenador el pasado 5 de marzo por solicitud de la Fiscalía.

La madre de una de las niñas presuntamente acosada contó en la Emisora del Atlántico, el pasado 28 de agosto de 2018, que su hija estuvo a punto de caer en las garras de este hombre, pues le decía que tenía que perder la virginidad para que pudiera levantar más peso.

“Mi hija (de 16 años), el día lunes de la semana pasada, me contó que este señor le decía que era necesario que perdiera su virginidad para que cargara más peso y para que hiciera marca. Mi hija recibe un subsidio y este señor le decía que lo estaban presionando porque ella no estaba haciendo marca, no estaba rindiendo y era necesario que él le hiciera unos masajes de relajación que consistían en tener relaciones con él”.