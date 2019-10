El comentario que Herrera hizo en Facebook no fue bien visto por internautas y uno de ellos la cuestionó por “apoyar el delito”. La candidata al concejo le respondió que Merlano eran una amiga de la infancia y que la política no tenía nada que ver.

Herrera siguió defendiéndose, en Blu Radio, diciendo que ella no quiso celebrar la fuga de la exsenadora y reconoció que la excongresista hizo cosas que “no tenía que hacer”, pero que ella habla desde un sentimiento de amistad.

“Yo no voy en contra del sentimiento que siento con ella porque es mi amiga. Que cometió errores, sí; que esa niña hizo lo que no tenía que hacer, es verdad. Que compró votos y no tenía que hacerlo es algo inadmisible, castigable. Pero no tengo nada que ver con eso”, afirmó, de acuerdo con la emisora.

La candidata al concejo amplió su respuesta en el Canal Cartagena, y manifestó que no considera que este episodio tenga que afectar su campaña política porque ella no se refirió a un tema político, sino a uno humano.

“Yo pienso que antes que político, somos personas”, dijo.

Finalmente, en una publicación de Facebook, Herrera expresó que le duele lo que Merlano y sus hijos deben estar pasando y aseguró que iba a estar “firme” con ella.

“Aida Merlano, no festejo tu fuga pero si me duele lo que estás pasando, el dolor de tus hijos y el de todos los que te queremos. Yo si soy amiga, no soy hipócrita, y soy de una sola pieza. ¡Firme por siempre, mi loca!”, escribió.