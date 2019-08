López visitó a los habitantes del barrio Miraflores, en la comuna 14 de la ‘ciudad bonita’ y, en medio de un discurso con el que pretendía que la comunidad le diera su voto, lanzó la frase que generó la polémica.

Las declaraciones no fueron bien vistas por varios ciudadanos que consideraron que la candidata del partido Liberal, y que cuenta con el aval del Centro Democrático, cometió una “falta de respeto” al compararse con Jesús.

“Es increíble que la gente use la religión y el símbolo de Jesús para buscar votos, es un pecado”, dijo una ciudadana a Blu Radio, mientras que otra, consultada por RCN Radio, manifestó:

“Qué falta de respeto compararse con Nuestro Señor, eso no se hace porque se está hablando de un ser supremo que nadie puede igualar. No sé por qué lo hizo, si para ganar votos o en otro escenario, pero no debe seguir haciendo esas comparaciones en ningún otro lado”.