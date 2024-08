Se espera que en la reunión del próximo martes, el Gobierno presente una propuesta más concreta. Por ejemplo, se establecerán las labores que desempeñará Thomas Greg en la asesoría al Gobierno y se definirá hasta donde llegarán las funciones de la Imprenta Nacional dentro del proceso.

El tema de la expedición de los pasaportes tiene tanto de largo como de ancho. El Gobierno no logra concretar el asunto cuando faltan pocos días para que el país quede sin fabricante. Lo que advierte una crisis sin precedentes.

Además ha primado la improvisación. El canciller Luis Gilberto Murillo había anunciado un cambio en el modelo de la fabricación de los pasaportes desde abril pasado. El sistema implicaba que la Imprenta Nacional pudiera fabricarlos con el acompañamiento de un privado y la auditoría de una institución pública extranjera.

Pero el modelo no logra ser claro. La Imprenta Nacional, incluso, había reconocido que no estaba en capacidad para asumir el reto y que solo entraría en el procedimiento a partir de septiembre de 2025 y el Gobierno todavía no encuentra un aliado estratégico que entregue la suficiente confianza.

Austria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá y México eran los países que estaban interesados en entrar en el proceso. Ante las críticas, el propio Canciller Murillo tuvo que tocar, de nuevo, las puertas de la firma Thomas Greg. Al asunto le resultó que otra empresa colombiana, Cadena S.A., quiere entrar en la puja y para ello ha enviado más de 10 cartas a la Cancillería poniendo a disposición su capacidad para expedir los documentos.