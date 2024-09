Una insólita situación se presentó este miércoles 4 de septiembre en la emisión del mediodía del Noticentro CM&, donde dos transportadores protagonizaron un agarrón al no estar de acuerdo con el motivo de los bloqueos que se están llevando a cabo a lo largo del país.

Mientras el reportero estaba preguntándole a uno de los voceros del paro en la vía Bogotá-Funza, dos camioneros comenzaron a gritarse a pocos metros, por lo que el periodista prefirió mostrar lo que estaba ocurriendo.

—No, no, acá no estamos de acuerdo. Si usted está de acuerdo con el ACPM, papi, siga su camino y coja la curva, qué pena. Acá no estamos de acuerdo con el ACPM ni mucho menos. ¡El que esté de acuerdo con el ACPM que diga y levantamos esta vaina!— dijo uno de los involucrados.

—¿Entonces le vamos a seguir regalando la plata a las empresas grandes? ¿Por qué cree que las empresas grandes se están llenando de carros? ¿Con qué plata? Eso es lo que no entienden— contestó el otro conductor.

Acá, el video de lo sucedido:

El otro transportador, que vestía chaqueta roja, se mostró molesto y le dijo que no hablara porque ahí solo estaban los que no estaban de acuerdo con el aumento del precio del ACPM.

Otro camionero se metió en la discusión y le pidió al hombre que no estaba de acuerdo que explicara por qué no estaba de acuerdo. Sin embargo, este solo se limitó a decir: “No estamos de acuerdo con el ACPM”.

El transportador que se involucró en la discusión continuó preguntándole por cómo le parecía la tabla de los fletes, pero el conductor que se mostró en contra mencionando que el SICE-TAC no se tiene en cuenta para nada.

El reportero del noticiero prefirió cortar su informe porque los gritos iban en aumento y ninguno de los conductores pudo llegar a un acuerdo.

¿Qué es el SICE-TAC en Colombia?

El Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga es una herramienta tecnológica desarrollada por el Ministerio de Transporte con el objetivo principal de mejorar la transparencia en los costos operativos del transporte de carga en el país.

Gracias a él se permite estimar los costos de un viaje de carga teniendo en cuenta factores como el tipo de vehículo, la carga, la distancia, el tiempo de viaje, entre otros.

Al hacer públicos los costos de referencia, se contribuye a una mayor transparencia en el sector, lo que beneficia tanto a los transportadores como a los usuarios del servicio.

¿Qué postura tiene el Gobierno sobre el paro de camioneros?

Este miércoles se llevaron a cabo los primeros diálogos entre ambas partes, pero estos fueron suspendidos ante la negativa de los transportadores. Sin embargo, desde el Gobierno se espera una contrapropuesta que permita llegar a un acuerdo definitivo sobre el precio del diésel y cómo sería su aumento.

La ministra de Transporte, María Constanza García, aseguró que el Gobierno está dispuesto a congelar por un tiempo corto los dos aumentos adicionales de 2.000 pesos que se estipularon en un principio.

“El Gobierno Nacional ha manifestado la necesidad que tiene el país frente al incremento de diésel. Este incremento de 1.904 pesos permitirá que en los próximos meses el Gobierno reduzca el déficit del Fpec en 1.6 billones de pesos”, aseguró la ministra, según citó El Tiempo.

