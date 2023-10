En las últimas horas, se viralizó el video de una patrullera de la Policía que evitó que dos hombres se le robaran la camioneta a una pareja, en el sur de Cali.

La uniformada, identificada como Angie Tatiana Mosquera, sin miedo a nada, se enfrentó a los dos hombres que eran más grandes que ella, ya que mide 1.50 de estatura.

(Vea también: Viralizan técnica fácil para evitar robo de celulares en España; serviría para Colombia)

La patrullera de 27 años narró los detalles del momento en el que evitó que la pareja fuera robada en Cali.

Angie Tatiana disparó contra uno de los delincuentes para que no escaparan del lugar. Sin embargo, el otro logró escapar.

“Yo mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes mucho más grandes que yo, me he tenido que enfrentar a esa delincuencia que solo me supera en tamaño, en peso”.